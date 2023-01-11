Son Yunan Kralı 2’nci Konstantin öldü

Yunanistan’ın son kralı 2’nci Konstantin, Atina’da özel bir hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

2’nci Konstantin ve eşi Danimarka Prensesi Anne Marie Kraliçe Elizabeth’in geçen Eylül’deki cenaze törenine katılmıştı

Konstantin 2, 1964’te, ülkenin siyasi açıdan çalkantılı bir döneminde kral oldu çıktı. Aynı yıl Danimarka Prensesi Anne-Marie ile evlendi; çiftin beş çocuğu var.

Üç yıl sonra, 1967 askeri darbesiyle tahttan indirildi. Kısa bir süre sonra, başarısız bir karşı darbenin ardından yurt dışına kaçmak zorunda kaldı.

Yunanistan 1973’te bir referandumla monarşiyi kaldırdı, böylece 2’nci Konstantin ‘son Yunan kralı’ oldu.

Daha sonra Yunan vatandaşlığından da çıkarıldı.

Danimarka prensesiyle evlenmişti

Evlendiklerinde 2’nci Konstantin 24, Prenses Anne-Marie 18 yaşındaydı. Fotoğraf çiftin nişanlılık günlerinden

2002 yılında kendisi ve diğer aile üyeleri, Yunanistan’daki eski mülkleri için tazminat aldı. İyi bir denizci olan 2’nci Konstantin, Roma’da yapılan 1960 Olimpiyatlarında yelkende altın madalya kazanan takımda yer almıştı. Daha sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesinde de görev yaptı.

2’nci Konstantin İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın ikinci derece kuzeni, Galler Prensi William’ın da vaftiz babasıydı.