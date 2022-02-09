Son İtalyan kralının varisleri 76 yıldır kasada tutulan mücevherleri almak için devlete dava açtı

İtalya’nın son kralının varisleri, 76 yıldır ülkenin merkez bankasının (İtalya Bankası) kasasında tutulan kraliyet mücevherlerini almak için devlete dava açtı.

2’nci Umberto veliaht prensken eşi Belçika Prensesi Marie Jose’yle çekilen bir kare. Fotoğraf: Süddeutsche Zeitung

Ülkede monarşi, 2 Haziran 1946’da düzenlenen referandumla kaldırılmıştı. 5 Haziran 1946’da, o tarihe kadar çok sayıda kraliçe ve prensesin taktığı, üzerinde 6 bini aşkın elmas, 2 bin inci bulunan taç, kolye, broş, yüzük ve küpeler bankanın kasasına konmuştu. 14 Haziran’da, son Kral 2’nci Umberto, erkek varisleriyle ülkeden ayrılmıştı. Ayrılmadan dokuz gün önce en güvendiği isimlerden birini mücevherleri o dönemde İtalya Bankası’nın başkanı, daha sonra cumhurbaşkanı olan Luigi Einaudi’ye teslim etmesi için görevlendirmişti.

Portekiz’e giden 2’nci Umberto, sürgün yıllarının büyük kısmını orada geçirmiş bir daha İtalya’ya ayak basmamıştı. 1983 yılında, kanser tedavisi gördüğü İsviçre’de hayatını kaybetmişti.

2’nci Umberto’nun oğlu Vittorio Emanuele di Savoia ile üç kızı Maria Gabriella, Maria Pia ve Maria Beatrice ocak ayı sonunda mücevherleri geri almak istediklerini açııklamıştı. Avukatları Sergio Orlando, bankanın ve hükümetin temsilcileriyle 1 Şubat’ta bir görüşme yapılacağını eğer sonuç çıkmazsa hukuki mücadele başlatacaklarını söylemişti.

Görüşmede uzlaşamadılar

O görüşmede uzlaşılamadığını belirten Orlando, dava açtıklarını söyledi. “Banka temsilcileriyle görüşmeden sonuç çıkmayacağını tahmin ediyorduk. Ancak dava açmadan önce o görüşmeyi yapmak zorundaydık” dedi ve ilk duruşmanın 7 Haziran’da başkent Roma’da görüleceğini söyledi.

Orlando, “Umarım mücevherlerin aileye ulaşmasını sağlayabiliriz. Tabii ‘resmi anlamda’ aileye ait olup olmadıklarına karar vermek hakimin işi” dedi.

Mücevherlerin değeri şimdiye kadar kesin bir rakamla ifade edilmedi. Geçmişte yapılan tahminlerde 18-300 milyon avro arasında değer biçildi.