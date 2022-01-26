Son İtalya kralının varisleri, merkez bankasının kasasında tutulan kraliyet mücevherlerini almak istiyor

İtalya’nın son kralının varisleri, 76 yıldır ülkenin merkez bankasının (İtalya Bankası) kasasında tutulan kraliyet mücevherlerini almak için harekete geçti.

2’nci Umberto veliaht prensken eşi Belçika Prensesi Marie Jose’yle çekilen bir kare. (Fotoğraf: Süddeutsche Zeitung)

Ülkede monarşi, 2 Haziran 1946’da düzenlenen referandumla kaldırılmış, halk, cumhuriyet ilan edilmesinden yana oy kullanmıştı.

6 bini aşkın elmas, 2 bin inci

5 Haziran 1946’da, o tarihe kadar çok sayıda kraliçe ve prensesin taktığı, üzerinde 6 bini aşkın elmas 2 bin inci bulunan taç, kolye, broş, yüzük ve küpeler bankanın kasasına konmuştu. 14 Haziran’da, son Kral 2’nci Umberto, erkek varisleriyle ülkeden ayrılmıştı. Ayrılmadan dokuz gün önce en güvendiği isimlerden birini mücevherleri o dönemde İtalya Bankası’nın başkanı, daha sonra cumhurbaşkanı olan Luigi Einaudi’ye teslim etmesi için görevlendirmişti.

Portekiz’e giden 2’nci Umberto, sürgün yıllarının büyük kısmını orada geçirmiş bir daha İtalya’ya ayak basmamıştı. 1983 yılında, kanser tedavisi gördüğü İsviçre’de hayatını kaybetmişti.

İşi kolaylaştıracak not…

Mücevherler, devletin elinde olsa da ‘resmen el koymadığı’ tek kraliyet varlığı olarak nitelendiriliyor. Ve, yıllar sonra 2’nci Umberto’nun oğlu Vittorio Emanuele di Savoia ile üç kızı Maria Gabriella, Maria Pia ve Maria Beatrice onları geri almak istiyor.

Aile, teslim edilirken iliştirilen, ‘merkez bankası kasiyerine emanet edildiği’ne ve ‘sahiplerinin adına güvence altında tutulacağı’na dair notun mücevherlerin ‘devlete değil kendilerine’ ait olduğunu kanıtlama konusunda işlerini kolaylaştıracağını düşünüyor.

Mücevherlerin değeri şimdilik kesin bir rakamla ifade edilemiyor. Geçmişte yapılan tahminlerde 18-300 milyon avro arasında değer biçildi.

Görüşmeden sonuç çıkmazsa dava açacaklar

Son kralın varislerinin avukatı Sergio Orlando, İtalya’da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine konuştu. “Savoy ailesi mücevherleri geri alacak” diyen Orlando, salı günü bankanın ve hükümetin temsilcileriyle bir görüşme yapılacağını eğer sonuç çıkmazsa hukuki mücadele başlatacaklarını anlattı.

Ailenin İsviçre’de yaşayan erkek varislerinin 2002 yılında İtalya’ya girmesine izin verilmişti. O isimler arasındaki Vittorio Emanuele, “Mücevherler artık bize ait değil” diyerek almak için talepte bulunmamış bir gün sergilenmelerini istediğini söylemişti. Ancak mücevherler şimdiye kadar hiç sergilenmedi.

Avukat Orlando’nun anlattıklarına bakılırsa ailenin diğer üyeleri Emanuele gibi düşünmüyor ve anlaşamazlarsa devlete dava açmayı planlıyor.

Banka, geçen yıl kasım ayında yapılan mücevherleri geri alma girişimini reddetmişti.