Son 24 saat: 29 bin 104 vaka, 216 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

357 bin 853 Covid-19 testi yapılırken,

Bir günde 357 bin 853 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 119 kişi iyileşti.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım.“