Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 29 bin 104 vaka, 216 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

 357 bin 853 Covid-19 testi yapılırken,


Bir günde 357 bin 853 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 119 kişi iyileşti.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti:  “Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım.

SON HABERLER

‘Asım’ın nesli’nin akıbeti

AKP’nin gençlere olan öfkesi, kendi geri gelmeyecek gençliğine duyduğu hasetten besleniyor sanki. Kendi etrafındaki dar paça pantolon, janti takım elbise, elit-muhafazakarların ‘Asım’ın nesli’ taklidi hariç, hiçbir gençlik tezahürüne tahammülü yok. Ve kaderi, büyük ihtimalle o en çok nefret ettiklerinin elinde.

Bastığı sahte parayla aldığı sahte içkiden öldü

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen ‘Benjamin’ isimli sahte para operasyonu sonrası edinilen bilgiye göre, çetenin önde gelenlerinden Cemal Durdubaş’ın ürettiği sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.