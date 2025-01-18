Solskjaer resmen Beşiktaş'ta: 1,5+1 yıllık sözleşme

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’la 1,5+1 yıl sözleşme imzaladı.
Siyah beyazlı kulüp, Borsa ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle dendi:
“Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz.”
Solskjaer, futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi.
Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı.
Solskjaer, Molde’yle 2011 ve 2012’de Norveç Ligi, 2013’deyse Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Siyah beyazlılar, sezon başında göreve getirdiği Giovanni van Bronckhorst’la yollarını ayırmış, takımı Serdar Topraktepe yönetiyordu.