Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen duyurdu

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: TRT Haber

TRT‘nin haberine göre Solskjaer’in 15.00 civarında İstanbul’da olması bekleniyor.


Siyah beyazlı kulüp Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da açıklama yaptı.

Ole Gunnar Solskjær daha önce Molde, Cardiff ve Manchester United kulüplerini çalıştırdı.

En son United’ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam en son UEFA’da maç analistiydı.

Siyah beyazlılar, sezon başında göreve getirdiği Giovanni van Bronckhorst’la yollarını ayırmış, takımı Serdar Topraktepe yönetiyordu.

Beşiktaş’ın yeni başkanı Serdal Adalı

Hasan Arat Beşiktaş Futbol A.Ş.’den istifa etti

SON HABERLER

Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası

FURKAN KARABAY @FurkannKarabay Özlem Gürses’in 52 gün ev hapsinde kaldığı davada karar çıktı. Gürses hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Gürses’in ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Özlem Gürses’le avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin hazır bulundu. […]