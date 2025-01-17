Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen duyurdu

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
TRT‘nin haberine göre Solskjaer’in 15.00 civarında İstanbul’da olması bekleniyor.
Siyah beyazlı kulüp Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da açıklama yaptı.
Ole Gunnar Solskjær daha önce Molde, Cardiff ve Manchester United kulüplerini çalıştırdı.
En son United’ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam en son UEFA’da maç analistiydı.
Siyah beyazlılar, sezon başında göreve getirdiği Giovanni van Bronckhorst’la yollarını ayırmış, takımı Serdar Topraktepe yönetiyordu.