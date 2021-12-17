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Yaramazlara biraz batar!

Sokakta yürüyen kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Mersin’de sokakta yürüyen kadını tabancaya öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi’nde yürüyen Feriha Temiz (41), tantuni dükkanı işleten Metin M.’nin (58) tabancalı saldırısına uğradı. Metin M., saldırının ardından aynı tabancayla başına ateş etti.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Temiz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Metin M. ise ambulansla Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Temiz’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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