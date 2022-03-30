Sokakta komşusunu evde karısını öldürüp intihar etti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, eşini ve bir kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ramazan Onat, İnönü Mahallesi 364. Sokak’ta komşusu olduğu belirtilen Ahmet Kadir Çakır’ı silahla vurduktan sonra 358. Sokak’taki evine giderek Gülşen Onat’a ateş etti ve sonrasında kendini vurdu.

Ramazan Onat ve Ahmet Kadir Çakır, ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Sağlık ekibi, Gülşen Onat’ın olay yerinde öldüğünü belirledi; cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ahmet Kadir Çakır ve Ramazan Onat kaldırıldıkları hastanede öldü.

Polis ekipleri olay yerlerini emniyet şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

İHA’nın aktardığına göre Onat çiftinin bir erkek çocukları var ve olay sırasında evde uyuyordu. Silah sesleri üzerine adrese giren komşuları, çocuğu muhafaza ederek dışarı çıkardı. Eşi ve komşusunu öldürerek intihar eden Ramazan Onat’ın nalburda çalıştığı, eşi Gülşen Onat’ın da resim öğretmeni olduğu komşusu Ahmet Kadir Çakır’ın da Metris Cezaevi’nde gardiyan olduğu öğrenildi.