Sokak köpekleri hakkındaki paylaşımı tepki çeken Yıldız Tilbe’den ‘linç’ iddiasıyla suç duyurusu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaştığı tweet’ten sonra hakkında yapılan yorumların ‘taciz ve linç boyutuna vardığı’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Tilbe, 12 Mart’ta Twitter paylaşımındaki “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya” ifadeleri tepki çekmişti.

Tilbe, avukatı Handan Bakbak’la birlikte Çağlayan’daki adalet sarayında gazetecilere sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukları gördükten sonra sosyal medyadan bazı paylaşımlar yaptığını hatırlattı.

AA’nın aktardığına göre sahipsiz köpeklerle ilgili, “İnsan ölür, hayvan geberir. Gebersin” dediğini anlatan Tilbe, bu paylaşımının ardından çok üzerine gelindiğini belirterek, “O zaman uyutulsun. Ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin” dedi.

‘Parçalayan köpekler itlaf edilmeli’

Sahipsiz köpekler arasında görme engelliler ya da yaşlı bireylere yardımcı olanlar olduğunu hatırlatan Tilbe, bu köpeklerin insanlara faydalı hale getirilmesini isteyerek şunları söyledi: “Ama parçalayan köpekler, yine söylüyorum, itlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların da insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda. Ben hayvan düşmanı değilim beni hayvan düşmanı ilan ettiler.”

Bir gazetecinin sorusu üzerine paylaşımından sonra hakarete uğradığını belirten Tilbe, “Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi” dedi.

‘Akıl sağlığım sorgulanıyor’

Kendisine “Katil” dendiği için günlerce ağladığını dile getiren Yıldız Tilbe, sözlerini şöyle noktaladı: “En sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim. Çünkü bu insanlar, ben, ‘Vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın’ dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukatlar, çok ayıp. Yani sizin de çocuğunuzu parçalayabilir bir köpek, teyzeniz, anneniz, akrabanız. Böyle olmamalı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız. Bu yapılmalı ve herkes rahat etmelidir yani. Herkes aynı değil ki herkes köpek sevmez ki. Adam evinde yılan besliyor, ben yılan sevmek zorunda mıyım? Dört tane kedim var biri dün beş yavru doğurdu. Yani herkesin hayvan sevgisi başkadır ama insan her şeyden önce gelmelidir. İnsan varsa her şey vardır, insan yoksa hiçbir şey yoktur. Ve çocuklarımızı, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, çiftçilerimi korumalıyız.”

‘Sosyal linç’

Tilbe’nin avukatı Bakbak da müvekkilinin ciddi bir travma yaşadığını söyledi. Tilbe’nin tepkisinin temelinde çocukları koruma güdüsü olduğunu savunan Bakbak sözlerini şöyle sürdü: “Ama amacından saptırılmış, farklı amaç güden insanlarca adeta nemalanma unsuru olmuştur. Yıldız Hanım’ın defalarca ameliyat ettirdiği yardıma muhtaç havyan var. İnsancıl kimliğiyle bilinen sanatçımızdır. Bu süreç son derece haksızdır. Bu bir sosyal linçtir, çalışma hürriyetinden yoksun bırakma amaçlıdır.”