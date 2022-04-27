‘Şöhret Yolu’nun son yıldızı: Jean Smart

‘Hollywood Şöhret Yolu’nun son yıldızı, Emmy ödüllü oyuncu Jean Smart oldu.

Jean Smart

71 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi olan 2 bin 721’inci isim oldu.

Uzun kariyerinin ilk döneminde komedi dizileriyle tanınan Smart, ilerleyen yıllarda oynadığı dramatik rollerle eleştirmenlerin övgüsünü kazandı.

Hacks’in ‘Deborah’sı

11 kez aday olduğu Emmy ödülünü, dört kere aldı. Son aldığı Emmy, Hacks dizisindeki ‘Deborah Vance’ rolüyle geldi.

ABD’nin Los Angeles şehrinde Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan kaldırıma ‘Hollywood Walk of Fame’ (Şöhret Yolu) deniyor. Bu kaldırımda, ünlülere ve film yıldızlarına adanmış yıldızlar görülüyor.