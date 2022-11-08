Soğuk Savaş döneminden kalma sığınak satılık

Britanya’da, Soğuk Savaş döneminden kalma bir sığınak açık artırmayla satılacak.

Fotoğraflar: SDL Property Auctions

Mark Colledge (63), 2003’te satın aldığı, Lincolnshire bölgesindeki sığınağı satma kararı aldı. Colledge’in 12 bin 500 sterline satın aldığı sığınağı 24 Kasım’da açık artırmaya çıkaracak SDL Property Auctions 25 bin sterlin (533 bin 209 lira) değer biçti.

SSCB’den gelecek nükleer saldırı tehlikesine karşı 1959’da inşa edilen sığınak üç kişilik.

Colledge, orta yaş krizine girdiği bir dönemde satın aldığı sığınağın kendi ‘mağarası’ olduğunu belirterek, ”Oraya gidip kafamı dinleyip içkimi içiyordum. Ama yaşadığım yerden araçla gitmem gerekiyor ve satma zamanı geldi. Evimin kilerinde ihtiyacım olan her şey var’‘ dedi.

Sığınaklar, Soğuk Savaş döneminde bir saldırı sonrasında meydana gelen nükleer patlamaları ve atıkların nerede olduğunu bildirmekle görevli Kraliyet Gözlem Birliği için tasarlanmıştı. İçinde 14 gün süreyle yetecek su ve gıdanın yanı sıra radyo ve haberleşmek için ekipman bulunuyordu.

Müzayede evinden Jim Demitriou, ”Çok değerli. Britanya’nın 2’nci Dünya Savaşı sonrasındaki tarihinin bir parçasını satın alma fırsatı sunuyor” dedi.

Zamanla gerek kalmayan sığınaklar 1993’te ‘görevlerini tamamladı’ ve satıldı. Çoğunu telekom şirketleri satın aldı.