Soderbergh süper kahraman filmi çekmeyi düşünmüyormuş: Kimse sevişmiyor

Oscar ödüllü yönetmen Steven Soderbergh seks olmadığı için süper kahraman filmleri çekmeyi düşünmediğini söyledi.

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‘Traffic’ filmiyle 2001’de Oscar kazanan ünlü yönetmen, Zoe Kravitz’in başrolde olduğu yeni filmi ‘Kimi‘ ile ilgili Daily Beast’e konuştu.

Bir süper kahraman filmi yönetmek ya da senaryosunu kalem alma konusunda fikri sorulan yönetmen bu filmleri ‘düşük‘ bulmadığını, ancak içinde seks olmadığı için bağ kuramadığını söyledi.

Soderbergh zamanın bükülebildiği, yerçekimine karşı konulabildiği, parmaklardan ışın saçılabildiği ama kimsenin sevişmediği bir dünyayı anlama ve karakterlerini yazıp yönetmenin mümkün olmadığını anlattı.