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Yaramazlara biraz batar!

Snoop Dogg’a cinsel saldırı davası

ABD’li rapçi Snoop Dogg’u 2013’te katıldığı bir konserinde kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan kadın dava açtı.

İsmi gizli tutulan kadının dans, modellik ve oyunculukla uğraştığı ve gerçek adı Calvin Broadus olan Snoop Dogg’la bir dönem birlikte çalıştığı belirtildi.


California eyaletinde açılan davada kadın tuvalette olduğu sırada içeri giren Snoop Dogg’u kendisine zorla oral seks yaptırmakla suçladı.

Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Davacı, sanık Snoop Dogg’u memnun etmemesi durumunda işinin tehlikede olabileceğini düşündü. Snoop Dogg’un onu işe alıp kovma yetkisi, üstü pozisyonunda olması ve sektörde bir daha iş bulamamasını sağlayabilme gücü nedeniyle baskı altında olduğunu hissetti.”

13 Şubat Pazar günü ABD futbol liginin final müsabakası Super Bowl’un devre arası konserinde sahne alacak Snoop Dogg’un menajerleri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, rapçi Instagram hesabından “Servet avcısı sezonu açıldı, dikkatli oldun. Çevrenizi küçük tutun” yazdı.

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