Snapchat çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracak

Sosyal medya platformu Snapchat, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkarma ve bazı yeni projeleri rafa kaldırma kararı aldı.

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Geçen yılki kötü mali sonuçların ardından gelen yeniden yapılandırma kapsamında yaklaşık 1200 çalışan işini kaybedecek. Şirket bir yıl önce 130 milyar dolar değerindeydi. Şu anda değeri 20 milyar doların altında.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Snapchat, kesintilerin şirketin yıllık maliyetlerinde tahmini 500 milyon dolar tasarruf etmesine yardımcı olacağını bildirdi.

Şirketin CEO’su Evan Spiegel, bazı alanlarda harcamaları azaltmalarına rağmen, markanın artık ‘düşük gelir artışının sonuçlarıyla yüzleşmesi ve pazar ortamına uyum sağlaması’ gerektiğini söyledi.

Spiegel, şirketin odağını reklamlardan para kazanmaya çevirmek istediğini ekledi. Bu, oyunlar ve özçekim için tasarlanmış küçük drone olan Pixy gibi projelerin rafa kaldırılması anlamına geliyor.

Ekonomik kriz sosyal medya platformlarını da vurdu

Snapchat, Meta ve Twitter gibi sosyal medya şirketleri, büyük çoğunluğu reklamlara dayalı olduğu için son dönemde gelir kaybetti. Yüksek enflasyon ve küresel ekonominin gidişatı, birçok reklam vereni harcamalarını kısmaya itti.

Snapchat, Apple’ın geçen yıl tanıttığı gizlilik güncellemelerinden de etkilendi. Değişiklikler, reklam verenlerin kullanıcıları telefonlarından takip etmelerini zorlaştırdı, bu da reklamların daha az hedef odaklı olması sonucunu doğurdu.

Sosyal medya şirketlerinin reklam verenlerden yüksek ücret alabilmesinin nedeni, kullanıcıları hakkında çok fazla bilgiye sahip olmaları. Bu bilgi olmadan, reklam verenler harcamaya daha az istekli.