Smyrna’da bulunan Satyros kabartması yarından itibaren sergilenecek

İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’ndeki agora ve tiyatro kazılarında bulunan Satyros kabartması ve diğer iki heykel yarından itibaren sergilenecek.

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AA’nın haberine göre Konak ilçesinde işlek caddelerden İkiçeşmelik’te evler ve iş merkezlerinin arasındaki alanda kazıları süren Smyrna Agorası’ndan çıkarılan eserler, kent tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Kazıların yıl boyu devam ettiği bölgede bulunan eserler de restorasyon ve konservasyon süreçlerinin ardından sergileniyor.

Geçen yıl tiyatro kazıları sırasında bulunan ve ülke genelindeki kazılarda bulunan en önemli eserler arasına giren Satyros kabartmasının da restorasyon süreci tamamlandı. Kabartma ile kadın ve bebek başı heykelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Arkeoloji Müzesi ve Smyrna Antik Kenti işbirliğiyle sergilenecek.

Müze müdürü Hünkar Keser, kazılardan çıkan eserlerin sergilenmesine yönelik karar aldıklarını sergiyi diğer kazılardan elde edilen buluntularla büyüteceklerini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, sergide yerini alan üç tarihi eserin de Roma döneminden günümüze kaldığını belirterek

“İzmir’in tarihteki en parlak dönemlerinden birisi olan milattan sonra 2. yüzyıla ait eserleri sergileyeceğiz. İlk kez sergiye çıkıyorlar. 14 yıllık kazı periyodu içinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacaklar” dedi.

