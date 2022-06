SMA’lı bebeğin babasından Sağlık Bakanlığı önünde yanıcı maddeyle protesto: Bakan buraya gelecek, evladım can çekişiyor

Atakan A. isimli yurttaş, SMA TİP 1 hastası bebeğinin tedavisinde kullanılacak ilacın Türkiye’ye getirilip devlet tarafından karşılaşması için yanıcı maddeyle Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti: “Sağlık Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor.”

Görsel: Twitter

SMA TİP 1 hastası bir bebeğin babası Atakan A., eline yanıcı madde alarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelmezse kendisine zarar vereceğini söyledi.

Etraftakiler babayı, “Yapma, çocuğunu, eşini düşün” diye sakinleştirmeye çalıştı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan’ın paylaştığı videoya göre, baba kendisine engel olmaya çalışanlara şunları söyledi: “Kimse yanaşmayacak bana, Sağlık Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor, yaklaşma. Evladım SMA hastası, orada can çekişiyor. Bana yaklaşmayacaksın, uzaklaş. Konuşmayacağız, bana kimse yaklaşmayacak; Göktuğ benim evladım. Göktuğ, SMA TİP 1 hastası, bu ilacı devlet versin. Yaklaşmayın, yakarım kendimi. Bakan buraya gelecek. Bakın görün, hepinizin evlatları var, evladım orada can çekişiyor.”

ANKA’nın aktardığına göre Atakan A.’nın elinde tuttuğu şişedeki maddenin gözüne sıçradığı ve Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından ifadesi için Balgat Polis Karakolu’na götürüleceği öğrenildi.

Metin İlhan’sa Twitter’dan şunları yazdı: “Bir baba evladı için çaresizce muhatap alınmak için böyle bir şey yapmak zorunda kalmış. Üzücü hem de çok üzücü.. Hükümet 5’li çeteye, faizcilere, rantçılara gelince hem de kur farkını vererek tereddütsüz para buluyor da, SMA’lı çocuklarımıza bulamıyor.. Yazıklar olsun size!!!”