SMA hastasına bağış şartıyla şikayetinden vazgeçti

Düzce’de hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası için başlatılan yardım kampanyaya bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre kentte yaşayan İ.G., arkadaşlarının bulunduğu ortamda şüpheli T.Y.’den kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheli T.Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi İ.G., şüpheli T.Y.’nin SMA hastası Zeynep Eksan adına başlatılan kampanyaya 500 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden T.Y.’nin söz konusu hesaba bağış yapması üzerine İ.G. şikayetini geri çekti.