Slovenya’da sel: Hasar 500 milyon avroyu aşabilir

Slovenya Başbakanı Robert Golob, ülkede son günlerde meydana gelen selin neden olduğu hasarın 500 milyon avroyu aşabileceğini söyledi.

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Golob, selin ardından yerel medyaya, ülkenin batı, kuzey ve orta kesimlerinde meydana gelen selin sebep olduğu hasarın 500 milyon avroyu aşabileceğini söyledi.

‘Slovenya’nın tarihinin en kötü doğal afetle karşı karşıya olduğunu ve ülkenin üçte ikisinin ani sellerden etkilendiğini’ kaydeden Golob, altyapının yanı sıra binlerce ev ve işyerinin hasar gördüğünü ve bu bölgelerde mahsur kalan vatandaşların helikopter ve botlarla tahliye edildiğini söyledi.

Slovenya Haber Ajansının (STA) haberine göre, çok sayıda araç sular altında kalırken, ülkedeki bazı ana yollar sel nedeniyle kapatıldı ve birçok köprü çöktü.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise sellerde dört kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Slovenya Çevre Ajansı dün, başkent Lübliyana’nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı olağanüstü hal ilan edildiğini kaydetmişti.