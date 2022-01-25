Siyah genci, aynı isimdeki beyaz şüpheliyle ‘karıştırıp’ tutukladılar

ABD’nin Nevada eyaletinde, aynı adı taşıdığı beyaz şüpheli yerine tutuklanan siyah genç tazminat davası açtı.

Fotoğraf: CBS

Shane Lee Brown (25), Ocak 2020’de, Las Vegas kentinde trafik kontrolünde ehliyetsiz yakalandı. Polis, hakkında tutuklama emri olduğunu söyleyerek onu tutukladı. Polisleri bir suç işlemediğine ikna edemeyen genç adam altı gün cezaevinde kaldı. Ve, avukatı hakime hakkında tutuklama emri bulunan aynı ismi taşıyan kişinin ve müvekkilinin fotoğrafını gösterince tahliye edildi.

Polis, o tahliye edildikten sekiz gün sonra ‘Shane Neal Brown’ isimli kişinin, California eyaletinde tutuklandığını fark etti,

Tutuklama emri genç Brown’un iki katı yaşında ve beyaz olan Shane Neal Brown (51) için çıkarılmıştı. Aynı olan tek şey isimleriydi; ikinci isimleri dışında!

Shane Lee Brown, polis teşkilatına 500 bin dolar (6,77 milyon lira) talep ettiği tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, polislerin, 25 yaşındaki Brown’u, ‘mavi gözlü, kumral, bıyıklı Shane Neal Brown sandıkları’ vurgulandı.

ABD basınındaki haberlerde ise ‘diğer Brown’un ilk cezaevine girdiği tarih 1994’te, Shane Lee Brown’un henüz doğmamış ve boyunun da daha kısa olduğunun altı çizildi.

Polis sözcüsü Shane Lee Brown’un, daha önce Henderson kentinde ehliyetine el konduğunu ancak ehliyetsiz araç kullandığını, ödemesi gereken bir para cezasını ödemediğini ve bundan dolayı ‘tutuklanmasında bir yanlışlık olmadığını’ savundu. Diğer mesele ve tazminat davası hakkında yorum yapmadı.

Brown, dava dilekçesinde hem Las Vegas hem de Henderson’ın polis teşkilatlarından şikayetçi oldu.