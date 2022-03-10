Sivas’ta yedi yıl önce kaybolan kişinin öldürülüp Niğde’de gömüldüğü ortaya çıktı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yedi yıl önce kaybolan kişinin cesedi Niğde’de toprağa gömülü bulundu, aynı aileden beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Sivas başsavcılığının talimatıyla harekete geçen emniyet, 2015’te Gemerek’te kaybolan Emrah Dinçer’in (37) bulunması için özel ekip kurdu.

Dinçer’in Niğde’de eniştesi tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polisler, altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö.’yü gözaltına aldı.

Aynı aileden gözaltına alınan beş kişiden A.Ö., Dinçer’i 2015’te öldürerek hayvan alım satımı için kiralık olarak kullandıkları ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen kadavra köpeği Eva’nın da desteğiyle gösterilen yeri iş makinesi yardımıyla kazan polis ekipleri, Dinçer’e ait olduğu değerlendirilen kemikler ve giysi parçalarını buldu.

Cinayet zanlısı beş kişi Sivas’a götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.