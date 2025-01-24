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Sivas'ta muzdan uyuşturucu çıktı: Bir tutuklama

Sivas’ta muzdan 117,7 gram sentetik uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sivas başsavcılığı koordinesinde polis bir şüpheliyi yakaladı.


Şüphelinin üzerinde ve eşyasındaki aramada muzun içine gizlenmiş 117,7 gram sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

Hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ve ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma’ suçlarından adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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