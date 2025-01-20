İç organlarında 1,6 kilo uyuşturucu bulunan altı İranlı tutuklandı

Kars ve Bitlis’te iç organlarında 1,6 kilo sentetik uyuşturucu bulunan altı İranlı tutuklandı.

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Polis, İran uyruklu biri kadın üç şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kars-Digor kara yolunda bir takside yakalanan üç şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

Harakani Devlet Hastanesi’ne götürülen şüphelilerin, mide ve bağırsaklarında 59 parça halinde toplam 445,45 gram sentetik uyuşturucu, 30,92 gram esrar tespit edildi.

Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen üç zanlı, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Bitlis’te de dün Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu üç kişi gözaltına alındı.

Hastaneye götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yuttuğu 91 paketteki 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.