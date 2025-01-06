Sitelerde aidatların belirleneceği dönem başladı: Toplantıya katılım önemli

Sitelerde aidat belirlenecek genel kurul dönemi başladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplantılara katılım önemli.

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Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, genellikle ocakta düzenlenen genel kurullar öncesi, apartman ve site yönetimleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken konuları değerlendirdi.

Bu yıl geçerli olacak asgari ücret artışının özellikle personel giderlerini ciddi oranda yükselteceğini vurgulayarak Sağır, ev sahiplerinin bu durumu dikkate alması gerektiğini belirtti.

Sağır şunları söyledi:

* Enerji ile genel bakım ve onarım giderlerinin iyi şekilde hesaplanarak yeni yıl bütçesinin oluşturulması gerekiyor.

* Ayrıca maliyet artışlarına da hazırlıklı olmakta yarar var. Yeni düzenlemeyle, şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketiminde 417 kilovatsaatin (yaklaşık 1050 lira) üzerindeki faturalar gerçek maliyetlere göre düzenlenecek.

* Ortak alan elektrik tüketiminin yüksek olması nedeniyle enerji giderleri artacak ve aidatlar yükselecek. Yönetim kurullarının yeni elektrik düzenlemesinden etkilenmemesi, tasarruf ve indirim fırsatlarından faydalanabilmesi için bağlı bulundukları elektrik kurumlarına başvurarak tarifelerini indirimli sözleşmelere göre revize etmesi gerekiyor.

Eski giderlerin bütçede unutulmasının ilerleyen aylarda büyük mali sorunlara yol açabileceğini belirten Sağır, “Demirbaş yatırımlarının maliyeti sadece kat maliklerinden karşılanabilir. Kiracılar, bu tür harcamaların sorumluluğu altında değildir. Kat maliklerinin bu ayrıma özen göstermesi önemlidir” dedi.

Aidatın yüksek olduğu düşünülen durumlarda, genel kurul davetiyelerinin usule uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Sağır, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Site sakinleri, aidat konusunda mağduriyet yaşamamak için genel kurul toplantılarına mutlaka katılmalı.

Genel kurulda alınan kararlar hukuka aykırıysa kat maliklerinin dava açma hakları var, bu tür durumlarda hukuki yardım alarak hareket edilmesi önem taşıyor.”