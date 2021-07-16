Panoya aidat borcu yazan apartman yöneticileri dikkat… Mahkemelik olabilirsiniz!

Denizli’de, profesyonel site yöneticiliği yapan Nail Çapar, bir sitede apartmanların panosuna geçmişten kalan aidat borcu bulunanların isimlerini ve borç miktarlarını içeren duyuru asınca mahkemelik oldu.

Bir site sakininin kişisel verilerini paylaştığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu Çapar hakkında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (KVKK) ihlalden dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Çapar, bir yıl önce Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’ndeki bir sitenin yöneticiliğini üstlendi. Eski yönetimden kalma aidat borçlarının tahsil edilmesi amacıyla site sakinlerine telefonla toplu mesaj gönderdi. Borçlar ödenmeyince panolara not astı.

Bunun üzerine aidat borcu bulunanlar arasında yer alan G.Ç., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Çapar, suç kastının olmadığını, görevini yaptığını savundu.

Savcılık soruşturma sonucunda, aidat borç listesindeki isim ve borç miktarının kişisel veri kapsamına girdiği, blok, daire numarası ile borç bilgileri yazmanın ‘adres bilgisinin paylaşılması’ olduğu gerekçesiyle Çapar hakkında dava açtı.

Çapar’ın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136/1 maddesindeki ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. Davanın ilk duruşması 8 Haziran’da Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

‘Bir daha yapmam’

Türkiye’de, aidat ödeme bilgilerinin birçok sitede panoya asılarak duyurulduğunu ifade eden Çapar şöyle devam etti: “Profesyonel site yöneticiliğine 1990’da Almanya’da başladım. Dört yıldır da Denizli’de bu işi yapıyorum. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince yargılanıyorum. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Ben kimsenin kişisel verilerini ifşa etmedim. Binada yaşayan herkes zaten birbirini tanıyor. Türkiye’de borç bildirimi asmak gelenekseldir. Birçok site yöneticisi bu yöntemi kullanıyor. Çoğu yönetici ödenmeyen aidat borçlarını panoya asar; görsün de ödesin diye. Çünkü birçok site sakini, ‘Telefonla mesaj almadım’ ya da ‘Borçlu olduğumu bilmiyordum’ diyebiliyor. Bu yüzden panoya asıyorduk. Meğerse bu suçmuş. Artık panoya böyle bir şey asmam.“

Site yöneticilerinin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Çapar, işyerine tebligat yollandığında çok şaşırdığını ifade ederek uyardı: “Davanın sonucunu merakla bekliyorum. Site yöneticileri, bu konuya dikkat etsin. Benim başıma gelen size de gelmesin.”