Şişli’de bir kişinin öldürülmesi ve yanındaki kadının kaçırılmasıyla ilgili üç gözaltı

İstanbul’un Şişli ilçesinde, önü kesilerek durdurulan otomobilde bulunan bir kişinin silahla öldürülmesi ve yanındaki kadının kaçırılmasına ilişkin üç şüpheli gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22:00 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde Muhammet Tek’in öldürülmesi ve aynı araçta yer alan B.K’nın kaçırılmasına ilişkin inceleme başlattı.

Tek’in kullandığı otomobilin önünü kesen araçta üç şüphelinin bulunduğu, bu şüphelilerin Tek’i silahla öldürdükten sonra B.K.’yı olay yerine geldikleri otomobile zorla bindirerek, buradan uzaklaştıkları belirlendi.

Çalışmaların devamında olayın faillerinin eşkaliyle kaçış istikametlerini belirleyen polis ekipleri, tespit edilen bazı adreslere sabah saatlerinde baskın yaptı.

Üç şüpheli gözaltına alınırken kaçırılan B.K. kurtarıldı. Şüphelilerin, kaçırılan B.K’nın eşi E.K. ile iki akrabası olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.