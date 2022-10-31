Şişli’de bir adam silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı

İstanbul Şişli’de önü kesilerek durdurulan otomobildeki bir adam silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi’nde bir otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir araçla kesildi.

Şüpheliler, araç içerisindeki M.T.’yi silahla yaraladı, yanındaki kadını kaçırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları M.T.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

M.T., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.