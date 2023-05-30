Sisi’den Erdoğan’a tebrik telefonu: Büyükelçiler atanacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki ülke arasında karşılıklı olarak büyükelçi atanacak.

Erdoğan ve Sisi. Fotoğraf: AA

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin ülkeler arasındaki ilişkileri işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığını ve ivedilikle karşılıklı olarak büyükelçi atamaya karar verdikleri belirtildi.

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili 20 Kasım’da, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Bu gelişmeden sonra iki taraftan da ilişkilerin geliştirileceği yönünde mesajlar gelmişti.