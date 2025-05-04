Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

18 gündür hastanede tedavi gören Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti.

Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmek üzere bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğraflar: AA

Önder için bugün öğle saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Önder’in cenazesi, AKM’deki törenin ardından Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi.

Törenin ardından kalabalık Levent’teki Barbaros Camii’ne yürüdü.

Camide, Önder’in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere yakınları taziyeleri kabul etti.

Önder’in annesi Zeliha Önder.

Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutu önüne barışı simgeleyen zeytin dalı konuldu.

Camiide Önder için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Önder’in cenazesini vasiyeti üzerine ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık kıldırdı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Törende ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İbrahim Tatlıses’le Yılmaz Erdoğan’ın da aralarında olduğu bazı sanatçılar da vardı.

Önder’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere büyük bir kalabalık eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

Mezarlık güzergahı boyunca yol kenarında bekleyen bazı vatandaşlar cenaze aracına el salladı.

Mezarlığa, Önder’in ailesinin yanısıra siyasiler ve çok sayıda vatandaş geldi.

Önder’in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.