Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şirketlerden çalışanlara aşı kolaylığı: Yan etkiler için ücretli izin

Britanya’da çalışanları aşıya teşvik için esnek çalışma saatleri ve aşının yan etkilerine karşılık ücretli izin seçenekleri devreye alındı.

Fotoğraf: AA

Amazon, Sky, Molson Coors ve Three hükümetin aşılama oranlarını artırma çalışmalarına en son katılan şirketler oldu.


Ülkede dün 35 bin üstünde vakayla 22 Ocak’tan bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar ülkedeki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 87’sine denk gelen 46 milyona yakın kişi ilk doz aşıyı vuruldu. 34 milyondan fazla kişi de iki dozu yaptırıp aşısını tamamladı.

Asda, Slimming World, Metro Bank, Santander, Nationwide Building Society, Severn Trent ve Merlin Entertainments, aşı randevularına gitmeleri için mesai saatlerinde kolaylık sağlayan ve yan etkiler yaşayan çalışanlara izin veren şirketler arasında yer alıyor.

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