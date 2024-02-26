Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 15 gün ücretsiz

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı 15 gün ücretsiz olacak.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi açılış törenine katıldı.


8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, sekiz istasyondan oluşuyor. Tek yönlü sefer süresi 20 dakika.

Sirkeci-Kazlıçeşme yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesinde, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu ile 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan bulunuyor.

Meydan ve rekreasyon alanları 122 bin 550 metrekareden, yeşil alanlarıysa 74 bin metrekareden oluşan projede, 22 karayolu ve yaya alt geçitleri var.

SON HABERLER

DİSK’ten TÜİK hakkında suç duyurusu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığı hakkında fiyat listesini açıklamadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.