Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 15 gün ücretsiz

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı 15 gün ücretsiz olacak.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi açılış törenine katıldı.

8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, sekiz istasyondan oluşuyor. Tek yönlü sefer süresi 20 dakika.

Sirkeci-Kazlıçeşme yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesinde, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu ile 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan bulunuyor.

Meydan ve rekreasyon alanları 122 bin 550 metrekareden, yeşil alanlarıysa 74 bin metrekareden oluşan projede, 22 karayolu ve yaya alt geçitleri var.