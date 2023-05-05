Sırbistan’da silahlı saldırı: Sekiz kişi öldü, 13 kişi yaralandı

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Sırbistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mladenovac’ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, sekiz kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

‘Kasırga’ isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B’nin etrafının sarıldığı, ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi.

Sırbistan’da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu’nda, 7’nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K’nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, sekizi çocuk, biri güvenlik görevlisi dokuz kişi hayatını kaybetmişti.