Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sırbistan’da silahlı saldırı: Sekiz kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Fotoğraf: AA

Sırbistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mladenovac’ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, sekiz kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

‘Kasırga’ isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B’nin etrafının sarıldığı, ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi.


Güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi.

Sırbistan’da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu’nda, 7’nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K’nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, sekizi çocuk, biri güvenlik görevlisi dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

SON HABERLER

Özlem Türeci’ye prestijli tıp ödülü

Almanya’da Jung Vakfı tarafından verilen tıp ödülüne immünoloji ve mRNA teknolojileri alanında çığır açan çalışmalarından ötürü BioNTech şirketinin kurucularından Özlem Türeci layık görüldü.

Niğde’de CHP’ye tarihi ilgi: ‘Patates soğan, güle güle Erdoğan’

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılığı için aday olan Mansur Yavaş ile Niğde’de düzenlenen mitinge katıldı. AKP’nin yüksek oy aldığı kentte, mitinge katılım beklentilerin üzerinde olurken, Niğdeli kadın çiftçiler Tayyip Erdoğan’ın patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.