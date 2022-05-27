Sıradışı bir vaka: Seksten sonra hafıza kaybı yaşayan adam

İrlanda’da 66 yaşında bir erkek eşiyle seks yaptıktan sonra geçici hafıza kaybı yaşayarak hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Pavel Danilyuk/Pexels

Irish Medical Journal’ın mayıs sayısında ele alınan sıradışı vakada hastanın seksin tetiklediği geçici global amnezi (GGA) yaşadığı belirtildi.

GGA inme veya epilepsi gibi yaygın nörolojik durumlardan kaynaklanmayan ani, geçici hafıza kaybı anlamına geliyor.

Vaka raporunda adamın cinsel ilişkiden 10 dakika sonra hafıza kaybı yaşadığı belirtildi.

Seks sonrası telefonuna baktığında tarihi gören adam evlilik yıldönümlerini unuttuğunu düşünüp panikledi.

Oysa bir gün önce eşiyle evlilik yıldönümlerini kutlamışlardı. Ancak adamın bu kutlamaya dair hafızasında hiçbir anı yoktu.

Ayrıca o sabah olanları da hatırlamadığından ve karısı ile kızına sabah ve önceki gün yaşananları defalarca sordu.

Yedi yıl önce yine cinsel ilişki sonrası GGA geçmişi olan hasta adı, yaşı ve temel biyografik bilgileri hatırlamakta bir sorun yaşamadı.

Hastaneye başvuran adamın nörolojik muayenesinde normal olduğu görüldü. Kısa süre sonra hafızası yerine gelen adam normal hayatına geri döndü.

Genelde 50-70 yaş arasını etkileyen GGA’da hastalar son döneme dair hafızları yok oluyor. Bazı durumlarda bir yıl öncesine kadar hafızaları kaybolabilen hastaların genelde birkaç saat içinde düzeliyor.

Limerick Üniversitesi Hastanesi’nden doktorların kaleme aldığı makalede tekrarlama ihtimali olan GGA’nın fiziksel aktivite, soğuk veya sıcak suya girme, duygusal stres, ağrı ve cinsel ilişki dahil olmak üzere çeşitli aktivitelerle ilişkilendirildiği belirtildi.