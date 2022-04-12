Sıradışı bir vaka: Saç-iplik turnike sendromu nedeniyle neredeyse penisinin ucunu kaybediyordu

Bir adamın, kasık tüylerinin penisinin uç kısmına dolanması nedeniyle neredeyse bir kısmını kaybetmek üzere olduğu sıradışı vaka tıp dergisine konu oldu.

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Avustralyalı adamın ‘saç-iplik turnike sendromu’ adı verilen durumdan mustarip olduğu belirtildi.

Genelde bebekleri etkileyen bu sendromda genital organ ya da parmakların etrafına saç ya da tüyler sıkıca dolanarak kan akışını engelliyor. Bazı durumlarda hastanın ameliyat olması hatta ampute edilmesi gerekiyor.

Urology Case Reports’da yayımlanan raporda durum ‘bir yetişkinde üretranın erozyonuyla sonuçlanan sıradışı bir vaka’ diye tanımlandı.

Sünnetsiz olduğu belirtilen 57 yaşındaki adam, penisinin ucunda iki haftadır süren şiddetli ağrı ve şişme nedeniyle aile hekimine başvurdu. Ancak uçtaki derinin altını kontrol etmeyen doktor durumu tespit edemedi, bu da hastanın semptomlarının daha da kötüleşmesine yol açtı.

Balanit (penis ucu iltihabı) teşhisi konan hastaya steroid tedavisi uygulandı. Adam iyileşmeyince Geelong Üniversite hastanesine sevk edildi.

Hastanın üniversite hastanesine başvurması da gecikince geçen sürede durumu ağırlaştı. Hastanedeki muayenesinde bakımsız birisi olduğu belirlenen adamda psöriatik artrit denen sedef romatizması da tespit edildi.

Üroloji servisine sevk edilen hastanın muayenesinde sünnet derisinin retraksiyonunda (derinin çevrilmesi), kısa keçeleşmiş tüylerden oluşan karmaşık bir saç turnikesi görüldü. Vaka raporunda kasık tüylerinin sünnet derisinin altında toplandığı ve zamanla birikip keçeleşmiş sıkı bir halka haline geldiğinin tahmin edildiği yazıldı.

Hasta ağır şeklide zarar gören üretrasını düzeltmek için ameliyata alındı ve bir kateter yerleştirildi. Hastanın psikolojik sorunları nedeniyle tedavinin zorluklarına rağmen başarılı olduğu ve penis ucunda deformasyon dışında bir sorun kalmadığı belirtildi.

Uzmanlar bu tür bir durumun yaşanmaması için kişisel hijyen ve bakıma özen gösterilmesi konusunda uyardı.