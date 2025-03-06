Sinop'ta heyelan: Üç ev yıkıldı, dört kişi yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu üç ev yıkılırken dört kişi de yaralandı.

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Düz köyde gece saatlerinde gerçekleşen heyelanda, üç ev ve bir samanlık zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, Milkeza Öztürk ile Yakup Öztürk’ü yaralı olarak kurtardı.

Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından göçük altında kalan Mesut Kaya ile eşi Fatma Kaya da kurtarıldı.

Kaya çifti ve Milkeza Öztürk, ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, gazetecilere, saat 23:41’de 112 Acil Çağrı Merkezine heyelan ihbarı geldiğini söyledi.

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, heyelan bölgesine giriş çıkışları yasakladı.

Yıkılan evlerin yanında bulunan bir ev de tedbir amaçlı boşaltıldı.