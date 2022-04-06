Karadeniz Sahil Yolu’ndaki çökme devam ediyor

Karadeniz Sahil Yolu’nun Akçakoca kesiminde heyelana bağlı çökmeler devam ediyor.

Fotoğraflar: AA

Melenağzı Köprüsü mevkisinde ilk kez 10 Şubat’ta meydana gelen heyelana bağlı çökmenin ardından, bölgedeki yağışlar nedeniyle çatlaklar büyüdü.

Çatlakların güvenlik riski oluşturması nedeniyle Düzce İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasına ara verildi. İki aydır kapalı yol, çalışmanın ardından açılacak.

AA’nın aktardığına göre ağır tonajlı araçlar Sakarya ve Düzce’ye yönlendirilirken, diğer araçların ulaşımı yan yoldan sağlanıyor.