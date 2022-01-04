Sinop mantısına coğrafi işaret

Sinop’un, ziyaretçilerin tatmadan kentten ayrılmadığı mantısı coğrafi işaret aldı.

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AA’nın haberine göre 1 santimetre kalınlığında açılan hamurla hazırlanan, yarısı cevizli, diğer yarısı sarımsaklı yoğurtla aynı tabakta servis edilen Sinop mantısının lezzeti tescillendi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, girişimleri sonucu kente özgü mantının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini söyledi.

Gündoğdu, mantının hamurunun kulak şeklinde bükülmesi ve lezzeti sayesinde ülkede kendine önemli bir yer edindiğine dikkati çekti: “’Sinop’ denilince ilk akla gelen ürünlerden biri mantıdır. Biz oda olarak kentimizin bu değerli ürününü tescil ettirmek suretiyle koruma altına aldırdık. Hayırlı olsun.”

Gündoğdu, tescil kararının Sinop mantısının tanınırlığını daha da artıracağına inandıklarını ifade etti.