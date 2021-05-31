Sınırda, 110 tüp yılan zehiri ve 120 arıyla yakalandı

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan yasadışı yolla sokulmak istenen yılan zehiri dolu 110 tüp ve 120 arıya el konuldu.
AA’nın Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre Gürcistan vatandaşı B.B.’nin kullandığı minibüs, giriş pasaport işlemlerinin ardından şüphe üzerine arama hangarına sevk edildi.
Aramada, aracın değişik bölümlerine saklanmış 12 ahşap kutu içerisinde 120 arı, B.B.’nin yeleğinin ceplerinde poşete sarılmış vaziyette, içinde kobra yılanı zehri olduğu değerlendirilen 110 tüp bulundu.
B.B. hakkında Hopa başsavcılığına 5607 sayılı kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.