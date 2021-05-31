Sınırda, 110 tüp yılan zehiri ve 120 arıyla yakalandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ kaçakçılığı suçlamasına karşılık eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunması gümrük kayıtlarıyla ters düştü. Erkam Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu döneme ait kayıtlarda maske bulunmadı. Test kiti kaydı ise Yıldırım ile ilgisiz bir özel firmaya ait.