Sınır Tanımayan Doktorlar ‘polis şiddeti’ nedeniyle Haiti’deki faaliyetlerini durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Haiti’nin başkenti Port-au Prince’de ‘polis şiddeti ve tehdidi nedeniyle’ faaliyetlerini durdurdu.

Fotoğraf: MSF

MSF’nin şiddet olaylarının arttığı Haiti’deki duruma ilişkin açıklaması şöyle:

“Polis şiddeti ve tehdidi MSF’yi Port-au-Prince metropol alanındaki faaliyetlerini askıya almaya zorladı.”

MSF’nin Haiti sorumlusu Christophe Garnier de MSF’nin faaliyetlerinin aksadığı her günün ülke için trajedi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Haiti’de son derece zor geçen bir yılda açık kalan ve çok çeşitli tıbbi hizmetler sunan birkaç sağlayıcıdan biriyiz. Ancak personelimizin saldırıya ve tecavüze uğrama hatta öldürülme riski altında olduğu bir ortamda çalışmaya devam edemeyiz.”

Haiti’de bu yıl 3 bin 900 kişi öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

İnfografik: AA

Başkentin yüzde 80’ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisi’nin son verilerine göre yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucunda öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski başbakan Ariel Henry’nin Nisan 2024’te istifa etmesine, geçici konsey kurulmasına ve 28 Mayıs’ta Garry Conille’in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı.

Konsey, 11 Kasım’da görevden aldığı Conille’in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime’yi başbakan olarak atamıştı.