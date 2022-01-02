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Yaramazlara biraz batar!

Sinan Vardar: Beşiktaş’ın bir golcü ve iyi bir savunma oyuncusuna ihtiyacı var

Beşiktaş sezona başlarken şampiyonluğun 1 numaralı favorisiydi.Ama futbol kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Eylül’de yüzyılın kadrosu denilirken, bugün kadronun nasıl yetersiz olduğu konuşuluyor. (…)

Beşiktaş’ın iyi bir golcü iyi bir savunma oyuncusuna ihtiyacı var. Aboubakar’ın ayrılışının ardından golcü sıkıntısı inanılmaz derecede hissediliyor. (…)


Önder Hoca A Takım’a çok yakıştı. Ve bence en önemlisi de Önder Hoca altyapıdaki cevherleri üst yapıya kazandırabilir. Sadece Beşiktaş değil, kulüplerimiz artık Önder karaveli gibi değerlerine sahip çıkmalı. Onların bilgi ve birikiminden yararlanmalı.

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