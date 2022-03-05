Sinan Vardar: Ahmet Nur Çebi bu duruma çözüm bulmalı

Kupa da elden gidince Beşiktaş için tek teselli Süper lig ikinciliği olacak. Ama ortada bir başarısızlık var. Ve bu başarısızlık çok iyi irdelenmeli… Ama öncelikle yapılması gereken; sakinleşip Beşiktaş’ın geleceği için plan ve projelerin ortaya konulmasıdır. Medyada çıkan haberlere göre Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürüyor. Tabii ki yönetimin teknik adam araması çok doğal ama geçtiğimiz ay Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile yapılan pazarlıkların an ve an medyaya sızdırılması Beşiktaş gibi büyük bir camiaya yakışmadı. Sergen Yalçın yaptığı son açıklamada 3 ay önceki Sporting deplasmanında bu teknik adamla yöneticilerin pazarlıkların yaptığını bildiğini söylemesi de dikkat çekici. Maalesef Beşiktaş’ta ne yaşanıyorsa içeride kalmıyor birileri hemen medyaya sızdırıyor. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi bu duruma bir çözüm bulmalı. Köstebek veya köstebekler mutlaka bulunmalı…
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