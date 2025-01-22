Sinan Ateş suikastı: İkinci soruşturmaya takipsizlik

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin ikinci soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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Sinan Ateş suikastı davasında haklarında cinayete ilişkin soruşturma başlatılan 17 kişinin dosyası ayrılmıştı. O isimlerden ikisi Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yıldırım ile eski Mersin Milletvekili ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı Olcay Kılavuz’du.

Cinayete ilişkin iddianamede sanık olarak yer almayan isimler için henüz ayrı bir iddianame de hazırlanmamıştı.

Takipsizlik kararını eşi Ayşe Ateş kararı X‘ten duyurdu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi:

* Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi.

* Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı.

* Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü.

Erdoğan’a seslendi: ‘Orduyu yanıma verseniz onları durduramazsınız’

* Buradan sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Sayın cumhurbaşkanım bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız.

* Ben ve kızlarım önce yüce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına, şefkatine ve iyiliğine sığınıyoruz.

Sinan Ateş davası

Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada şu cezalar verilmişti:

* Tetikçi Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ile cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet

* Özyağci’ye ayrıca ‘ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak’ suçundan bir yıl altı ay hapis

* Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile Doğukan Çep’e ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis

* Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel’e ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 18 yıl hapis

* Tetikçiyi Ankara’ya getiren özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak’a ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 18 yıl hapis

* Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 15 yıl hapis

* Müşteki Selman Bozkurt’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl hapis

* Alper Atay’a ‘suçluyu kayırma’ suçundan iki yıl hapis.

Mahkeme, Caner Günay hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan Ankara başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetti.

Eski MİT mensubu Çağlar Zorlu’nun beraatle birlikte tahliyesine karar verildi.

İki sanığın dosyası ayrıldı: Serdar Öktem’e tahliye

Eski MHP’li avukat Serdar Öktem ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan, komiser Mustafa Ensar Aykal’aysa ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarından açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Gerekçeyse iki sanığın cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD’ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi.

Öktem’in ayrıca adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

On beraat

Beraat edenlerse şunlar:

Zekeriya Asarkaya

Hakan Saraç

Ufuk Köktürk

Mehmet Yüce

Osman Bayraktar

Caner Günay

Umut Ersoy

Çağlar Zorlu

Aytaç Ataç

Erdem Karadeniz

Ateş ailesi ilk derece mahkemesinin verdiği kararı İstinaf’a taşımış, itiraz reddedilmişti.