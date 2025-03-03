Şimşek enflasyonu değerlendirdi: Düşüşün devam etmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerine ilişkin “Düşüşün devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG aylık enflasyonu yüzde 3,37, 12 aylık enflasyonu yüzde 79,51 olarak hesaplamıştı.

TÜİK’e göre şubatta enflasyon aylık yüzde 2,27 arttı, yıllıksa yüzde 39,05 ’e düştü.

Grafik: Mehmet Şimşek / X

X’te enflasyonun ‘dokuz aydır gerilediğini’ belirten Şimşek şu değerlendirmeyi yaptı:

* Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.

* Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

* Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.