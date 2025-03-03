Şimşek enflasyonu değerlendirdi: Düşüşün devam etmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerine ilişkin “Düşüşün devam etmesini bekliyoruz” dedi.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG aylık enflasyonu yüzde 3,37, 12 aylık enflasyonu yüzde 79,51 olarak hesaplamıştı.
TÜİK’e göre şubatta enflasyon aylık yüzde 2,27 arttı, yıllıksa yüzde 39,05 ’e düştü.
X’te enflasyonun ‘dokuz aydır gerilediğini’ belirten Şimşek şu değerlendirmeyi yaptı:
* Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.
* Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.
* Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.