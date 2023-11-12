Şimşek: Enflasyonu 2026’da tek haneye indireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026’da enflasyonu tek haneye indireceklerini söyledi.

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Şimşek, İstanbul’daki ‘Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK)’ forumuna katıldı. Şimşek, etkinliğin açılışında, Türkiye-KİK işbirliği alanları, Türkiye ekonomisinin görünümü ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını içeren sunum yaptı.

AA’nın haberine göre Şimşek, ‘güçlü bir makroekonomik politika ve yapısal reform gündemlerinin’ olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS), 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına inmesiyle övünen Şimşek, “Yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak” dedi.

Birincil önceliklerinin fiyat istikrarını sağlayıp enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek olduğunu ifade eden Şimşek, “Geçiş sürecinin ardından 2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ekimde yüzde 61,36 olmuştu. Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) enflasyonu yüzde 126,18 olarak kaydetmişti.