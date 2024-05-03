Şimşek emin: Enflasyon mayıstan sonra keskin bir şekilde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun mayısta tepe noktaya ulaşacağını daha sonra keskin bir şekilde düşeceğini söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) enflasyonun nisanda aylık bazda 3,18 artararak yıllık yüzde 69,80 olduğunu duyurdu.

Yıllık enflasyonun mayısta tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörüler doğrultusunda keskin bir şekilde düşeceğini söyleyen Şimşek, “Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişlerindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor” dedi.

Şimşek şöyle devam etti:

* Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.

* Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.

* Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.