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Yaramazlara biraz batar!

Simit Sarayı’nın üretici şirketinin halka arz edileceği tarih belli oldu

Simit Sarayı’nın üretici şirketi DMR Unlu Mamüller, 29 Eylül’den itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Fotoğraf: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, 14 Eylül tarihli bülteninde DMR Unlu Mamülleri’nin halka arzını onaylamıştı.


Borsa İstanbul, şirketin ne zaman halka arz edileceğini açıkladı.

halkaarz.net’in aktardığına göre Borsa İstanbul, konuyla ilgili şunları dedi: “DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ’nin sermayesini temsil eden 185.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli şirket payları 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 10,24 TL/pay baz fiyat, “DMRGD .E ” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.”

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