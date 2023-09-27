Simit Sarayı’nın üretici şirketinin halka arz edileceği tarih belli oldu

Sasa’da hakim ortak Erdemoğlu Holding, bildirdi. Sasa’da hakim ortak Erdemoğlu Holding’ten hisse alımı hamlesi geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Erdemoğlu Holding, iki gün önce 1 milyon TL’lik Sasa hissesi satın aldı. Böylelikle holdingin Sasa’daki payı yüzde 58,6’ya ulaştı. Sasa hisseleri 2022’nin sonlarına doğru gündeme gelmişti. Şirketin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar […]