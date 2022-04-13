Silivri’de bir villada albino Bengal kaplanı yavrusu bulundu

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir villadaki aramada ender görülen albino Bengal kaplanı yavrusuyla makak maymunu bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleriyle Silivri Ortaköy Mahallesi’nde yabancı uyruklu M.S.’nin villasını aradı.

Villada, evde beslenmesi yasak olan ve dünyada çok az sayıda bulunan dört aylık albino Bengal kaplanı yavrusuyla makak maymunu bulundu.

Ev sahibi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderilecek olan hayvanlar, nakil işlemleri süresince geçici olarak Polonezköy Hayvan Parkı’nda tutuluyor.

’10 bin yavruda bir’

Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı yetkilisi Cem Sanlı, ilk kez albino Bengal kaplanı gördüğünü söyledi.

Mavi gözleri ve beyaz tüyleriyle ilgi çeken kaplanın doğada çok ender bulunduğunu belirterek “10 bin yavrudan bir tane çıkıyor. Bengal kaplanlarının toplam nüfusunun Hindistan’da 5 bin civarında olduğunu düşünürseniz 10 binde bir yavru demek neredeyse imkansız gibi bir şey” dedi.

Gaziantep’teki hayvanat bahçesinin vahşi hayvanlar konusunda daha ihtisaslı olduğunu belirten Sanlı, şunları kaydetti: “Şunu söyleyebilirim ki bu hayvanı çok ufakken beslemişler. Annesinden erken ayrıldığı için bazı sağlık sıkıntıları çıkacaktır. Tahminen dört-beşaylıktır. Ben hayatımda hiç görmemiştim beyaz kaplan. Türkiye’de yakalanmış en enteresan hayvanlardan biri diyebilirim. Beyaz Bengal kaplanları doğada yaşayamıyor. Renkleri onların kamufle olmasına engel olduğu için avlanamıyorlar. Dolayısıyla doğada da bunlara pek rastlanmaz. Bunlar daha ziyade hayvanat bahçeleri ve özel parklarda bulunabilen hayvanlar. Çok çok ender bulunan bir hayvan. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de beyaz Bengal kaplanı yok.”

‘Çiftleşme döneminde saldırganlaşabilir’

Parkın bir diğer misafiri makak maymunlarından Türkiye’de çok sayıda yakalandığını bildiren Sanlı, bu maymunların evcil gibi görünse de tehlikeli olabildiklerine işaret etti.

Özellikle çiftleşme döneminde maymunların saldırganlaştığını aktaran Sanlı, evde maymun bakmanın doğru olmadığını vurguladı.