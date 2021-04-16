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Yaramazlara biraz batar!

Yeni bulgu: Sinovac hastalığı önlemede yüzde 67 etkili

Şili hükümeti, Sinovac’ın Covid-19 aşısı CoronaVac’ın, semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 67 etkili olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

Şili Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, aşının hastaneye yatışların önlenmesinde yüzde 85, ölümlerin önlenmesinde ise yüzde 80 etkili olduğu kaydedildi.

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Reuters’ın haberine göre ülkedeki çalışmada, CoronaVac’ın 1.5 milyon kişi üzerindeki etkinliği incelendi, hem aşılanmış hem de aşılanmamış kişilere bakıldı.

Bir aşı, birden fazla sonuç

Daha önce, Şili Üniversitesi’nin gerçek zamanlı araştırmasına göre Sinovac’ın aşısında etkinlik ilk dozda yüzde 3, ikinci dozdan iki hafta sonra ise yüzde 56 düzeyindeydi. Bu BioNTech, Moderna gibi mRNA aşılarındaki yüzde 90 düzeylerine kıyasla hayli düşük olarak dikkat çekmişti.

Ocak ayının başlarında Brezilyalı araştırmacılar, CoronaVac’ın geç aşama denemelerinde ‘hafif şiddetli’ Covid-19 vakalarına karşı yüzde 78 ‘klinik etkinliğe’ sahip olduğunu söylemişti. Buna daha sonra ‘çok hafif vakalar’ın da dahil edilmesiyle etkinlik düzeyi yüzde 50.4 olarak açıklanmıştı.

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Endonezya, aşının yüzde 65 etkili olduğunu gösteren ara verilere dayanarak acil kullanım onayı vermişti.

Türkiye’de ise Hacettepe Üniversitesi üçüncü faz sonuçlarına göre aşının etkinliği yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşılarında etkinlik oranı için alt sınır olarak yüzde 50’yi belirlemiş bulunuyor.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Müdürü Gao Fu’nun, her ne kadar sonradan çark etse de, “Aşılarımızın koruyuculuk oranı yüksek değil” dediği kayda geçmişti.

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