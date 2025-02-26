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Yaramazlara biraz batar!

Şili'de elektrik kesintisi: OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili’de, ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Fotoğraf: AA

Elektrik kesintisi 8 milyondan fazla kişiyi etkilerken hayatı durma noktasına geldi.


Hükümet, ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kalmasının ardından OHAL ilan etti ve başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirdi.

Elektrik kesintileri, ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratırken özellikle Santiago’da trafik büyük kaosa dönüştü.

Şili’de bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetler durdurulurken, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi.

Bazı bölgelerde elektriğin yeniden verildiği fakat bu nedenle birçok buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer ev aletinin zarar gördüğü bildirildi.

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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, milyonlarca insanı mağdur eden bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

39 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

* Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insanın günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız. Ayrıca kurumların düzgün işlemesini ve bu acil durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz.

* Bazı bölgelerde elektriğin yeniden sağlandığını biliyoruz fakat durum hala istikrarsız. Bu nedenle dikkatli hareket etmeliyiz. Askeri personel, polis ve soruşturma ekipleri sahada görev yapıyor.

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