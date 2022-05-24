Dünyanın en yaşlı ağacı Şili’de

Güney Amerika’da Şili Alerce Costero Ulusal Parkı’ndaki ağacın yaklaşık 5 bin 400 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Alerce Milenario, Şili’deki Costero Ulusal Parkı’nda. Fotoğraf: Gabriel Popkin

Science.org‘un haberine göre, insanların yazıyı bulduğu tarihlerde, bundan yaklaşık 5 bin 400 yıl önce, bugünkü Şili topraklarında yetişmeye başlayan karaçam ağacının, dünyanın en yaşlı ağacı olabileceği düşünülüyor. Serin ve nemli bir vadide, tarih boyunca defalarca yaşanan orman yangınlarından korunmayı başaran ağacın boyu dört metreyi geçiyor.

Alerce Milenario (Milenyum Karaçam) ya da İspanyolca büyük büyük dede anlamına gelen ‘Gran Abuelo’ adıyla anılan ağacın gövdesinin çoğu canlılığını kaybetmiş olsa da çatlaklarına kök salan diğer ağaçlar ve yosunlarla yaşamaya devam ediyor.

Paris’deki İklim ve Çevre Laboratuvarı ile çalışan çevre bilimci Jonathan Barichivich, yaşı ölçmek için bilgisayar modelleriyle birlikte geleneksel ağaç yaşı ölçme metodlarını da kullandıklarını söylüyor. Bugüne kadar dünyanın en yaşlı ağacı olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki 4 bin 853 yaşındaki ‘Methuselah‘ adlı çam gösteriliyordu. Barichivich makalesini tamamlayıp yayınladıktan sonra Alerce Milenario yeni rekorun sahibi olacak.