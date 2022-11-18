‘Şila’yı kafesinde yakarak öldüren saldırganın 6 yıla kadar hapsi isteniyor

İzmir Seferihisar’da ‘Şila’ isimli iki buçuk yaşındaki Pitbull cinsi köpeği, kulübesini ateşe vererek öldürdüğü için tutuklanan 38 yaşındaki Ömer Faruk Baki hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şila 2,5 yaşındaydı

Furkan Pınar’ın sahibi olduğu Pitbull cinsi ‘Şila’ isimli dişi köpek, 11 Ekim tarihinde eve 10 metre mesafedeki yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülerek yakıldı. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi.

Yangını çıkardığı belirlenen ve gözaltına alınan Ömer Faruk Baki ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA’nın aktardığına göre soruşturmanın tamamlanmasının ardından Baki hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Baki’nin, Furkan Pınar’a ait Pitbull cinsi köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde köpek kulübesini de yakarak zarar verip, kullanılmaz hale getirdiği belirtildi. Baki’nin ‘başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Baki’nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın bir kat artırılması talep edildi. Baki’nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.